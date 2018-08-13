بالفيديو.. سوء تصريف مياه الأمطار على كوبري مطار نجران الجديد
وثَّق أحد المواطنين، مقطع فيديو يكشف سوء تصريف مياه الأمطار في كوبري مطار نجران الجديد، بعد نحو شهر من افتتاحه.
وأثار المقطع الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، استياء وغضب المواطنين الذين اعتبروا الأمر ” تهاون ومهزلة ” .
د/مهدي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
الدول التي نستقدم منها العمالة عرب او اسيويين لديهم تصريف سيول وامطار
وشوارعهم ومطاراتهم بدون مبالغة افضل مننا بكثير
زائر[ عدد التعليقات: 2630 ] نشر منذ 49 دقيقة
بسيطه يا رجال يفتحون فتحه مع الطرف وسلامتكم
فاهم[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 44 دقيقة
انه الفساد،، مشروع يرسى بخمسة مليار والتنفيذ ب ١٠٠ مليون.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51874 ] نشر منذ 40 دقيقة
لا بد من الإنصاح في التخطيط والتنفيذ والرقابه الشديده على المنفذين ,,