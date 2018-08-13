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بالفيديو.. سوء تصريف مياه الأمطار على كوبري مطار نجران الجديد

بالفيديو.. سوء تصريف مياه الأمطار على كوبري مطار نجران الجديد
نايف السالم(صدى):

وثَّق أحد المواطنين، مقطع فيديو يكشف سوء تصريف مياه الأمطار في كوبري مطار نجران الجديد، بعد نحو شهر من افتتاحه.

وأثار المقطع الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، استياء وغضب المواطنين الذين اعتبروا الأمر ” تهاون ومهزلة ” .

 

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة

الدول التي نستقدم منها العمالة عرب او اسيويين لديهم تصريف سيول وامطار
وشوارعهم ومطاراتهم بدون مبالغة افضل مننا بكثير

[ عدد التعليقات: 2630 ] نشر منذ 49 دقيقة

بسيطه يا رجال يفتحون فتحه مع الطرف وسلامتكم

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 44 دقيقة

انه الفساد،، مشروع يرسى بخمسة مليار والتنفيذ ب ١٠٠ مليون.

[ عدد التعليقات: 51874 ] نشر منذ 40 دقيقة

لا بد من الإنصاح في التخطيط والتنفيذ والرقابه الشديده على المنفذين ,,

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