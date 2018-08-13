بالفيديو.. سوء تصريف مياه الأمطار على كوبري مطار نجران الجديد

نايف السالم(صدى):

وثَّق أحد المواطنين، مقطع فيديو يكشف سوء تصريف مياه الأمطار في كوبري مطار نجران الجديد، بعد نحو شهر من افتتاحه.

وأثار المقطع الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، استياء وغضب المواطنين الذين اعتبروا الأمر ” تهاون ومهزلة ” .