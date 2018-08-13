بايرن ميونخ يوضح طبيعة إصابة مدافعه ألابا

ماجد محمد(صدى):

تعرض مدافع نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم ديفيد ألابا لإصابة مساء أمس الأحد خلال مباراة كأس السوبر الألماني.

وأكد نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم اليوم الاثنين أن مدافعه ديفيد ألابا تعرض لكدمة في مفصل الركبة ، لكن الإصابة ليست بالخطورة التي كانت متوقعة في البداية.

وأضاف النادي ، أنه سيجرى متابعة إصابة اللاعب بشكل يومي قبل أن يتخذ القرار بشأن موعد عودته لتدريبات الفريق.

وأوضحت الفحوص الطبية أن اللاعب النمساوي الدولي لم يتعرض لأي إصابة في الأربطة.

وكان ألابا قد غادر أرض الملعب إثر تلقيه ضربة في الساق في مباراة كأس السوبر الألماني التي انتهت بفوز باير ميونخ على آينتراخت فرانكفورت 5-0 مساء الأحد.