شركة بلو ماكس تعلن عن وظائف شاغرة للسعوديين

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة بلو ماكس، المتخصصة في استيراد الورود والأزهار بالمملكة، عن وجود عدة وظائف شاغرة للشباب السعودي.

وأبرزت الشركة، الوظائف الشاغرة على النحو التالي: عدد ١٥ سائقين شاحنات (دينا) .

كما أوضحت أن المميزات تتمثل في الرواتب المجزية، وعمولات على الرحلات بين المدن، وكذلك تأمين اجتماعي و طبي.

ويمكن التقدم للوظائف عبر إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني [email protected] ، أو التواصل عبر واتساب من خلال الرقم ٠٥٠٠٠٠١١٧٣