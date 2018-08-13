شركة بلو ماكس تعلن عن وظائف شاغرة للسعوديين
أعلنت شركة بلو ماكس، المتخصصة في استيراد الورود والأزهار بالمملكة، عن وجود عدة وظائف شاغرة للشباب السعودي.
وأبرزت الشركة، الوظائف الشاغرة على النحو التالي: عدد ١٥ سائقين شاحنات (دينا) .
كما أوضحت أن المميزات تتمثل في الرواتب المجزية، وعمولات على الرحلات بين المدن، وكذلك تأمين اجتماعي و طبي.
ويمكن التقدم للوظائف عبر إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني [email protected] ، أو التواصل عبر واتساب من خلال الرقم ٠٥٠٠٠٠١١٧٣
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