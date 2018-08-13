بالفيديو.. المالكي: المملكة تقدم 60 مليونا دولار شهريا لدعم الكهرباء باليمن

فهمي محمد(صدى):

أكد العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن التحالف يبذل كافة الجهود لضمان أمان وحرية الملاحة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، من محافظة مأرب اليمنية، أن ميليشيات الحوثي تواصل عملياتها الإرهابية في إطلاق الصواريخ تجاه المدنيين في المملكة.

وأشار إلى أن مليشيا الحوثي الإرهابية استهدفت مستشفى الثورة وسوق السمك بالحديدة بقذائف الهاون، مؤكدًا أن التحالف يعمل على وقف تجنيد الحوثيين للأطفال.

ولفت إلى أن حكومة المملكة تقدم 60 مليون دولار شهريا لدعم محطات الكهرباء في اليمن، مشيرًا إلى أن التحالف يدعم كل الجهود للتصدي لوباء الكوليرا في اليمن.