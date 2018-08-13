بالفيديو.. المالكي: المملكة تقدم 60 مليونا دولار شهريا لدعم الكهرباء باليمن
أكد العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن التحالف يبذل كافة الجهود لضمان أمان وحرية الملاحة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، من محافظة مأرب اليمنية، أن ميليشيات الحوثي تواصل عملياتها الإرهابية في إطلاق الصواريخ تجاه المدنيين في المملكة.
وأشار إلى أن مليشيا الحوثي الإرهابية استهدفت مستشفى الثورة وسوق السمك بالحديدة بقذائف الهاون، مؤكدًا أن التحالف يعمل على وقف تجنيد الحوثيين للأطفال.
ولفت إلى أن حكومة المملكة تقدم 60 مليون دولار شهريا لدعم محطات الكهرباء في اليمن، مشيرًا إلى أن التحالف يدعم كل الجهود للتصدي لوباء الكوليرا في اليمن.
فيديو | المالكي: نرحب بكم من #مأرب العزة والشرف والكرامة والتاريخ #الإخبارية #التحالف_من_مأرب pic.twitter.com/bet0mKIYoM
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 13, 2018
فيديو | #التحالف_من_مأرب: نبذل كافة الجهود لضمان أمان وحرية الملاحة #الإخبارية pic.twitter.com/zLSA4ZXR5h
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 13, 2018
فيديو | بيان قيادة القوات المشتركة للتحالف في محاربة التنظيمات الإرهابية #الإخبارية #التحالف_من_مأرب pic.twitter.com/L9yrzm9aJu
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 13, 2018
فيصل[ عدد التعليقات: 1469 ] نشر منذ 1 ساعة
كلنا اخوة الله يديم المحبة بيننا
فيصل[ عدد التعليقات: 1469 ] نشر منذ 1 ساعة
كلنا اخوة الله يديم المحبة بيننا
نوير[ عدد التعليقات: 1201 ] نشر منذ 1 ساعة
ان شاء الله تعودد اليمن سالمة