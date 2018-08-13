بعد الخسارة أمام السيتي.. تشيك يوجه رسالة لمشجعي آرسنال

نواف السالم(صدى):

وجه حارس المرمى التشيكي لنادي آرسنال الإنجليزي لكرة القدم، بيتر تشيك، رسالة للمشجعين بعد خسارة الفريق مباراته الأولى في الموسم الجديد للدوري الممتاز أمام ضيفه حامل اللقب مانشستر سيتي 0-2، حيث طالبه بالتحلي بالصبر حيال المدرب الجديد الإسباني أوناي إيمري.

وقال الحارس الذي احتفظ بمركزه الأساسي خلال المباراة على رغم ضم النادي الألماني بيرند لينو من باير ليفركوزن: أعتقد أنهم (المشجعون) يجب أن يفهموا أنه عندما تبدأ ببناء فريق جديد مع مدرب جديد وطريقة جديدة تماماً، فذلك لا بد وأن يستغرق بعض الوقت .

وتابع: ” لدينا مباراة كبيرة الأسبوع المقبل، لكننا سنكون أكثر استعداداً لها وسنضع المباراة (أمام مانشستر سيتي) خلف ظهرنا، واعتقد أننا أزعجناهم (لسيتي) أكثر من لاعبي تشلسي في مباراة درع المجتمع “، مضيفا: ” نحاول بناء فريق وإيجاد أسلوبنا الخاص في اللعب “.

وأقر ” تشيك ” بأن سيتي الذي يخوض موسمه الثالث بقيادة غوارديولا، كان أفضل في أرض الملعب من زملائه الذين لم يمضوا سوى أسابيع بقيادة إيمري.

يذكر أن فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا تفوق بشكل كبير على مضيفيهم اللندنيين، في أول مباراة رسمية لإيمري على رأس الجهاز الفني، بعد أسابيع من توليه المهمة خلفاً للفرنسي آرسين فينغر، الذي قاد الفريق منذ العام 1996، وبدا لاعبو آرسنال خلال المباراة قليلي الحيلة، وأنقذهم تشيك من محاولات خطرة كانت كفيلة بتوسيع الفارق.