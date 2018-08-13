توضيح من ” السوق المالية ” بشأن أوضاع ” وفا للتأمين “

علي القحطاني (صدى):

أوضحت هيئة السوق المالية، أنه في حال عدم اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني ” وفا للتأمين ” ، خلال (45) يوماً من تاريخ علم مجلس الإدارة ببلوغ خسائر الشركة نصف رأس مالها المدفوع، لتقرّر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في نظامها الأساس، فستعد الشركة منقضية بقوة النظام في تاريخ 01 / 01 / 1440هـ الموافق 11 / 09 / 2018م.

وأشارت في بيان لها، اليوم الاثنين، أنه في حال ما إذا اجتمعت الجمعية العامة غير العادية خلال المدة المشار إليها أعلاه وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع أو في حال ما إذا قررت زيادة رأس المال وفق الأوضاع المقررة في المادة (الخمسون بعد المئة) من نظام الشركات ولم يتم الاكتتاب في كل زيادة رأس المال خلال تسعين يوماً من صدور قرار الجمعية بالزيادة، فستعدّ الشركة منقضية بقوة النظام.

ونوهت مؤسسة النقد العربي السعودي، إلى أن خيار تخفيض رأس المال للشركة غير متاح وذلك نظراً لبلوغ رأس مال الشركة المدفوع حالياً الحد الأدنى اللازم لمزاولة أعمال التأمين بحسب ما نصت عليه الفقرة رقم (3) من المادة (الثالثة) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 2 / 6 / 1424هـ. كما يجب على الشركة الحصول على موافقة المؤسسة قبل البدء في إجراءات زيادة رأسمالها.

وأضافت : ” سيترتب على انقضاء الشركة بقوة النظام لأي سبب من الأسباب المشار إليها أعلاه أو حلّها قبل الأجل المحدد في نظامها الأساس وفقاً للفترات والأحكام الواردة في المادة (الخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، إلغاء إدراج أسهمها في السوق المالية السعودية (تداول) فور انقضائها بقوة النظام أو حلّها قبل الأجل المحدد في نظامها الأساس ” .