النمر يحذر من أمراض خطيرة يسببها نقص الفيتامينات

عادل الحربي (صدى):

حذر الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب من نقص الفيتامينات في جسم الإنسان، نظرا لانها تلعب دورا حيويا في الوظائف ونقصها يؤدي إلى أمراض خطيرة.

وأوضح ” النمر ” خلال تغريدة عبر تويتر: ” ‏الفيتامينات لها دور حيوي في وظائف الجسم فنقص بعضها قد يؤدي الى العمى أو فشل القلب أو النزيف الدموي أو ضعف المناعة أو كثرة الإلتهابات ” .

وعن ضرورة تناول الشخص الذي يتجاوز سن الأربعين قرص فيتامين يوميا علق ” النمر ” قائلا: ” ليس بالضرورة..إلا إذا كان طعامه غير متنوع أو لا يستطيع تناول الفيتامينات بسبب عمليات سابقة..أو يدمن الكحول أو يتناول أدوية معينة أومصاب أمراض أو ثبت أن ذلك الفيتامين ناقص لديه ” .