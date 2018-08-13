النمر يحذر من أمراض خطيرة يسببها نقص الفيتامينات
حذر الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب من نقص الفيتامينات في جسم الإنسان، نظرا لانها تلعب دورا حيويا في الوظائف ونقصها يؤدي إلى أمراض خطيرة.
وأوضح ” النمر ” خلال تغريدة عبر تويتر: ” الفيتامينات لها دور حيوي في وظائف الجسم فنقص بعضها قد يؤدي الى العمى أو فشل القلب أو النزيف الدموي أو ضعف المناعة أو كثرة الإلتهابات ” .
وعن ضرورة تناول الشخص الذي يتجاوز سن الأربعين قرص فيتامين يوميا علق ” النمر ” قائلا: ” ليس بالضرورة..إلا إذا كان طعامه غير متنوع أو لا يستطيع تناول الفيتامينات بسبب عمليات سابقة..أو يدمن الكحول أو يتناول أدوية معينة أومصاب أمراض أو ثبت أن ذلك الفيتامين ناقص لديه ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51873 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب ,,