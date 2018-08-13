السيسي: نرفض بشكل قاطع تحول اليمن إلى موطئ نفوذ لقوى غير عربية

القاهرة(صدى):

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن مصر تجدد رفضها بشكل قاطع لتحول اليمن إلى موطئ نفوذ لقوى غير عربية، وكذلك أن يتحول اليمن إلى منصة لتهديد أمن واستقرار الدول العربية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، حيث أكد أن مصر تؤيد الجهود الرامية للتوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية، وأهمية تحقيق التوافق بين مختلف الأطراف السياسية.

وأعرب الرئيس المصري عن ترحيب بجهود المبعوث الأممى إلى اليمن، الساعية لاستئناف المفاوضات، وفقاً للمرجعيات الأساسية المتفق عليها دولياً، وفي مقدمتها المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار رقم 2216.

وقال الرئيس السيسي: إننى على ثقة، في قدرة اليمن وشعبه العظيم، على استحضار موروثه الحضاري وثرائه التاريخي والثقافي، من أجل النهوض من عثرته، واستعادة عافيته، والانتقال بوطنه إلى مستقبل مستقر وآمن، دون النظر إلى أصحاب المصالح الضيقة، الذى يسعون بتدخلاتهم السافرة إلى جر اليمن بعيدا عن الإرادة والهوية العربية.