مدرب ريال مدريد : المباراة القادمة تجبرنا على الفوز

ماجد محمد(صدى):

صرح المدير الفني لريال مدريد، جولين لوبيتيغي قبل خوض فريقه لكأس السوبر الأوروبي أمام أتلتيكو مدريد الأربعاء في تالين، قائلًا : يجب علينا الفوز بكل شيء.

وأعرب لوبيتغي عن سعادته بأن أول مباراة رسمية للفريق هي نهائي، مؤكدًا أنها مباراة ضد منافس قوي للغاية وصعب.

وأضاف : نهائي ومنافسة على لقب وهذا يجبرنا على الفوز ويحمسنا، يجب علينا الفوز بكل شيء، موضحاً: النادي يوفر لنا كل أنواع التسهيلات كي نتمكن من تطوير عمليا بأفضل طريقة ممكنة، ونحن في هذا الأمر متميزون.