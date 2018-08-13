طقس غد.. رياح نشطة وسماء غائمة على معظم المناطق

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي لحالة الطقس المتوقعة على مناطق المملكة، غدًا الثلاثاء.

وتوقعت الهيئة، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق الشرقية، الرياض، نجران، الجوف والأجزاء الشرقية لمنطقة مكة المكرمة وكذلك على ساحل البحر الأحمر.

وأشارت إلى أن السماء ستكون غائمة جزئياً مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات الطائف .