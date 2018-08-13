زيادة مكافآت العاملين والدارسين بمدارس وبرامج تعليم الكبار

علي القحطاني(صدى):

قررت وزارة التعليم زيادة مكافآت العاملين في مدارس وبرامج تعليم الكبار أثناء فترة التدريس ومنح الدارسين مكافات ، وذلك اعتبارا من بداية العام الدراسي الجديد1440-1439.

وتفصيلا؛ أصدر نائب وزير التعليم تعميم بشأن الدليل التنظيمي والإجرائي لمدارس تعليم الكبار تضمن أن تصبح مكافأة الحصة الواحدة 100ريال للمعلم ولا يزيد نصاب العاملين المشمولين باللائحة التعليمية عن ١٢ حصة في الأسبوع، وتحدد المهام الإدارية لقائد مدرسة تعليم الكبار ما يعادلها من الحصص على النحو وتعادل المهام الإدارية لقائد المدرسة في تعليم الكبار التي يبلغ عدد فصولها (3) فصول فأكثر بـ (12) حصة وهي الحد الأعلى للمهام الإدارية، وتعادل المهام الإدارية لقائد المدرسة في تعليم الكبار التي يبلغ عدد فصولها 3 فأقل بـ ٦ حصص إدارية و٦حصص تدريس.

وتضمن التعميم : يحصل المساعد الإداري في مدارس تعليم الكبار على مكافأة شهرية خارج وقت العمل الرسمي بنسبة ٢٥٪؜ ويمنح الحارس والمستخدم في مدارس تعليم الكبار مكافأة شهرية خارج وقت العمل الرسمي ومقدارها (%25) من الراتب الأساسي، وتحسم مكافأة الحصص والأيام التي يتغيب فيها أي من العاملين بعذر وبدون عذر.

كما تمنح مكافأة المعلم الغائب للمعلم الذي قام بسد العجز، على ألا يتجاوز مجموع حصصه عن (13) حصة، ويمنح المشرفون التربويون المنفذون للزيارات الإشرافية لبرنامج ومدارس تعليم الكبار مكافأة خارج وقت العمل الرسمي بمعدل ساعتين وربع عن كل زيارة على ألا تزيد عن (25%) من الراتب الأساسي خلال المدة التي يزورون فيها مدارس تعليم الكبار في المدن وضواحيها القريبة والتي لا تستحق انتدابًا وفقًا لخطة معتمدة من مدير التعليم وتحتسب الزيارة الخارجية بمعدل730 ريالاً لكل زيارة،،ويفرغ المشرف التربوي من العمل في اليوم الذي يؤدي فيه زيارة خارجية .

وبحسب التعميم: يمنح الناجحون السعوديون من الصف الثالث من المرحلة الابتدائية التعليم الكبار من غير موظفي الدولة مكافأة مقطوعة مقدارها (1000) ألف ريال فقط، أما موظفو الدولة من السعوديين الناجحين من الصف الثالث من المرحلة الابتدائية التعليم الكبارفيمنحون مكافأة مقطوعة مقدارها (500) خمسمائة ريال فقط، كما يمنح بحسب المجتازون السعوديون لبرنامج مجتمع بلا أمية وبرنامج الحملات الصيفية للتوعية مكافأة قدرها 1000 ريال ومحو الأمية مكافأة مقطوعة مقدارها ألف ريال فقط فيما يعامل المرشد ومحضر المختبر بواقع ١٢حصة في الأسبوع فقط .