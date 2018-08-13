بالفيديو.. شاب يصادف ولي العهد في الطريق.. وسموه: ” تامر علي شيء “

نايف السالم(صدى):

صادف شاب سعودي من ذوي الاحتياجات الخاصة، أثناء تجوله برفقة عائلته في أحد طرق المملكة، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ” ولي العهد ” .

وقام الشاب الذي يدعى فهد اللعبداللطيف، بتصوير ولي العهد من داخل مركبته، ليبادر ولي العهد بقوله من نافذة السيارة ” تامر علي شيء ” .

وانتشر الفيديو بشكل واسع على شبكات التواصل الاجتماعي، والذي يدل على تواضع سمو الأمير وتنازله عن البروتوكولات الرسمية.

يذكر أن ولي العهد كان قد التقى شبابًا بمنطقة نيوم، قبل أسابيع، واستجاب لدعوتهم وتناول بعض الطعام معهم.