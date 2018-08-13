ضبط مخالفين لممارستهم الصيد بدون تصريح داخل محمية ” التيسية “

علي القحطاني (صدى):

تمكن أفراد قوة حماية المناطق المحمیة، الیوم الاثنين، من ضبط أشخاص مخالفين قاموا بالدخول المتعمد دون تصريح مسبق وممارسة الصید داخل محمیة الإمام تركي بن عبدالله ” التیسیة “.

وأكدت الهيئة السعودية للحياة الفطرية في تغريدة عبر حسابها في ” تويتر ” أنه تم اتخاذ اللازم حیال تسلیم الاشخاص المخالفین والمضبوطات للجھات المختصة لتطبیق النظام بحقھم.