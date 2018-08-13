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  • نشر : منذ 24 دقيقة
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  • حوادث

ضبط مخالفين لممارستهم الصيد بدون تصريح داخل محمية ” التيسية “

ضبط مخالفين لممارستهم الصيد بدون تصريح داخل محمية ” التيسية “
علي القحطاني (صدى):

تمكن أفراد قوة حماية المناطق المحمیة، الیوم الاثنين، من ضبط أشخاص مخالفين قاموا بالدخول المتعمد دون تصريح مسبق وممارسة الصید داخل محمیة الإمام تركي بن عبدالله ” التیسیة “.

وأكدت الهيئة السعودية للحياة الفطرية في تغريدة عبر حسابها في ” تويتر ” أنه تم اتخاذ اللازم حیال تسلیم الاشخاص المخالفین والمضبوطات للجھات المختصة لتطبیق النظام بحقھم.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1947 ] نشر منذ 8 دقائق

الله لا يوفقهم

[ عدد التعليقات: 1464 ] نشر منذ 4 دقائق

الله يعطيكم العافية ويقدركم على ضبط جميع المخالفين

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