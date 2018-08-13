” المطلق ” يوضح ضرورة إمساك المضحي عن حلق الشعر

نايف السالم(صدى):

أوضح عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق أن إمساك المضحي عن حلق شعره وتقليم أظافره في عشر ذي الحجة أمر مستحب وليس واجبًا.

وقال المطلق: هذه القضية أعطيت أكبر من حجمها ، والشيطان وسوس للبعض في هذه القضية حتى أن معلمة منعت زوجها من المبيت عندها لهذا السبب.

وتابع: نشاهد الناس من الآن بدأوا يتساءلون .. أنا حلقت رأسي ؟ والنساء يتساءلن أنا مشطت شعري ؟ يا إخواني المرأة تمشط شعرها وتسرحه برفق ، فإذا سرحته برفق فلا بأس بذلك.