مستشفى يلزم موظفيه بالعمل خلال يومين ضمن أيام إجازة عيد الأضحى

عادل الحربي(صدى):

أصدرت إدارة مستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز بالرياض، تعميمًا على جميع الموظفين، يلزمهم بالعمل خلال يومين ضمن أيام إجازة عيد الأضحى المبارك.

ويأتي التعميم الصادر من المدير التنفيذي بالمستشفى، الدكتور أحمد بن محمد زبيدي؛ بسبب زيارة مجدولة مسبقًا من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI.

وأشار التعميم إلى ضرورة وجود جميع موظفي المستشفى خلال يوم غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء.

وجاء في التعميم الآتي: ” العمل إلزامي خلال هذين اليومين على جميع الموظفين في جميع أقسام المستشفى دون استثناء، على أن يتم تعويض الموظفين السعوديين لاحقًا بتعويض بدل عيد الأضحى، علمًا بأنه سيتم محاسبة جميع المتغيبين خلال هذه الفترة ” .