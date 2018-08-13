بالفيديو.. عروض شيفروليه وجي ام سي الصيفية على سيارات 2018

واشنطن(صدى):

مددت وكالة التوكيلات العالمية للسيارات وكلاء سيارات شيفرولية وجي ام سي في المملكة العربية السعودية عروضها الصيفية “صيفك على كيفك” لشهر أغسطس على مختلف السيارات لديها.

حيث وصلت شيفرولية سبارك 2019 فيس ليفت الجديدة الاقتصادية الى الوكالة وايضاً شيفرولية ترافرس 2019 وهما متوفرتان للحجز.

العروض:

جي ام سي ( سييرا غمارة واحدة،يوكون و يوكون اكس ال) موديلات ٢٠١٨

استرجع من ٧،٥٠٠ الف ريال الى 15،٠٠٠ الف ريال من قيمة السيارة.

دعم اضافي ٧،٥٠٠ ريال عند شراء السيارة بالتمويل.

تظليل السيارة مجاناً.

شيفرولية ( تاهو ، سوبربان, امبالا , ماليبو ) ٢٠١٨

استرجع من 5,000 الف ريال الى ١٥،٠٠٠ الف ريال من قيمة السيارة.

دعم اضافي ٧،٥٠٠ ريال عند الشراء بالتمويل.

تظليل السيارة مجاناً.