وزارة الشؤون البلدية والقروية تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية، عن توافر وظائف إدارية شاغرة تحت مسمى وظيفي ” سكرتير مجلس بلدي ” ، وذلك بمختلف بلديات مناطق المملكة، فيما عدا منطقة الرياض.

وأوضحت الوزارة، الشروط المطلوبة للالتحاق بتلك الوظائف، والتي تتمثل في:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون حائز على المؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة.

– أن يكون لائقًا صحيًا.

– ألا يكون قد صدر بحق المتقدم حكم شرعي سابقًا.

– ضرورة اجتياز اختبار تحديد المستوى، واجتياز المقابلة الشخصية للوظيفة.

– ليس للمتقدم الحق في اختيار المنطقة أو المدينة أو البلدية.

فيما أشارت ” الشؤون البلدية والقروية ” ، إلى أنه يمكن التقديم من قِبل الراغبين في العمل بتلك الوظائف المُعلنة، وذلك من خلال الدخول على الرابط التالي:هنا