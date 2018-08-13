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    أغسطس

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وزارة الشؤون البلدية والقروية تعلن عن وظائف شاغرة

وزارة الشؤون البلدية والقروية تعلن عن وظائف شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية، عن توافر وظائف إدارية شاغرة تحت مسمى وظيفي ” سكرتير مجلس بلدي ” ، وذلك بمختلف بلديات مناطق المملكة، فيما عدا منطقة الرياض.

وأوضحت الوزارة، الشروط المطلوبة للالتحاق بتلك الوظائف، والتي تتمثل في:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– أن يكون حائز على المؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة.
– أن يكون لائقًا صحيًا.
– ألا يكون قد صدر بحق المتقدم حكم شرعي سابقًا.
– ضرورة اجتياز اختبار تحديد المستوى، واجتياز المقابلة الشخصية للوظيفة.
– ليس للمتقدم الحق في اختيار المنطقة أو المدينة أو البلدية.

فيما أشارت ” الشؤون البلدية والقروية ” ، إلى أنه يمكن التقديم من قِبل الراغبين في العمل بتلك الوظائف المُعلنة، وذلك من خلال الدخول على الرابط التالي:هنا


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