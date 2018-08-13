بالفيديو.. ” فتاة ” تحتضن فنان عربي خلال غنائه على المسرح
انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو لـ ” فتاة ” في السودان أقدمت على احتضان الفنان الشاب طه سليمان على المسرح؛ خلال حفلا له بـ ” الخرطوم ” .
ووثق المقطع، لحظة قيام ” الفتاة ” باختراق الأمن واندفعاها نحو ” سليمان ” لتحتضنه أثناء غنائه؛ ليتدخل بعد ذلك أحد رجال الأمن ويبعدها عنه.
تجدر الإشارة إلى أن هذه اللقطة أعادت أذهان رواد مواقع التواصل الإجتماعي، لواقعة الفتاة السعودية التي احتضنت الفنان ماجد المهندس خلال إحيائه حفلا بالمملكة.
طير الهوى[ عدد التعليقات: 226 ] نشر منذ 42 دقيقة
طيب وبعدين
احسه ماله داعي اللي جايب الخبر
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51854 ] نشر منذ 2 دقيقتين
هذا من علامات الدبور ,,