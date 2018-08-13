سمو ولي العهد يعزي أمير الكويت وولي عهده في وفاة الشيخة فريحة الصباح

جدة(صدى):

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في وفاة الشيخة فريحة الأحمد الجابر الصباح.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد في دولة الكويت في وفاة الشيخة فريحة الأحمد الجابر الصباح.

وقال سمو ولي العهد : ” تلقيت نبأ وفاة أختكم فريحة الأحمد الجابر الصباح ـ رحمها الله ـ، وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي ، وأصدق المواساة ، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ، ويسكنها فسيح جناته ، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه ، إنه سميع مجيب “.