بعد إنقاذهما من الغرق.. تفاصيل افتداء الشابين العمانيين لفتاتين سعوديتين

عادل الحربي(صدى):

كشف ذوي الشابين طارق بن سالم الناصري، وحميّر سعيد الناصري، اللذان لقيا مصرعهما غرقًا في وادي ” دربات ” بصلالة، حينما بادرا بإنقاذ فتاتين سعوديتين من الغرق، مقدمين أروع صور الشهامة والتضحية بالنفس.

في البداية، قال والدهما: ” ما حدث يعتبر شهادة وشرف للأسرة، عندما تمكنا من إنقاذ فتاتين من الغرق، فهما نموذج يحتذى به ” ، معبرًا عن فخره بما قام به أبناؤه.

ومن جانبه، أوضح ابن عم الشابين المتوفيين، أن البطلين كانا في رحلة سياحية في صلالة، وهرعا لإنقاذ الفتاتين، قبل أن يغرقا في الوادي، مضيفًا: ” إن حميّر وطارق اتجها في رحلة إلى صلالة، والتي تبعد ألف كيلومتر عن القرية التي يسكنان بها في ولاية الحمراء بسلطنة عمان، وبينما كانا يرتشفان القهوة مع بعض الأقارب والأصدقاء، شاهدوا استغاثة والدة فتاتين سعوديتين (21 و22 عامًا)، طالبة النجدة لإنقاذ ابنتيها من الغرق في الوادي، بعد أن سقطتا أثناء قيامهما بالتصوير.

واستطرد ابن عم المتوفيين: ” حينها هرع الشباب الأربعة لإنقاذ الفتاتين، لكن القضاء سبق، فتوفي اثنان منهم، فطبيعة بيئة الموقع تغيرت بسبب الأمطار، وكانت الأرض غير ثابتة وفيها انزلاقات ” .

وتابع: ” تم إبلاغ الدفاع المدني الذي حضر خلال ثلث ساعة، على الرغم من وعورة الموقع وصعوبة الوصول إليه، ولكن كانا قد فارقا الحياة ” ، لافتًا إلى أنه قد تم انتشال جثتيهما يوم الخميس، ونقلتا إلى مستشفى السلطان قابوس، وكانت هناك إجراءات طبية لحين التمكن من نقلهما بالطيران إلى مطار مسقط، ومنه إلى قريتهما ” العيشي “، وتم نقلهما يوم الجمعة والصلاة عليهما فجر يوم السبت ” .

وبيّن ابن عم الشابين، أن ” حميّر ” كان يعمل في جهاز الشرطة، أما ” طارق ” ، فكان قد أنهى دراسته الجامعية، وعُرفا بالخلق والبشاشة والجميع يتحدث عنهما بكل خير، متابعًا: ” نعتبر إنقاذ أبناء عمي للفتيات السعوديات، واجب وشرف للأسرة ” .

فيما أعرب عن فخره بما فعله أبناء عمه قائلًا: ” تشرفنا بإنقاذ أبنائنا للفتاتين السعوديتين، فتعلمنا إكرام الضيف وإغاثة الملهوف واحترام الجار، وأن نسلك السلوك الحسن مع الضيوف، وهذا أمر ليس غريبًا ” .