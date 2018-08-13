أمير الشمالية يجتمع بوكلاء الإمارة والمحافظين والقيادات الإدارية

محمد السعران(صدى):

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز،أميرمنطقة الحدود الشمالية في قاعة الاجتماعات بالإمارة بعدد من القيادات الإدارية بحضور وكيل إمارة المنطقة والوكلاء والمحافظين .

وحث سموه الجميع على الإشراف على تقديم الخدمات للمواطن والمقيم في المحافظات والمراكز التابعة لها، ووضع الخطط التطويرية لتقديم خدمات أفضل وبمستوى أعلى، والاستعداد الأمثل لتهيئة المرافق العامة والمنتزهات في أيام عيد الأضحى المبارك ، وكذلك تكثيف برامج توعية أهالي المحافظات والمراكز التابعة لها، بضرورة الحفاظ على البيئة بمكوناتها الشاملة الزراعية والحيوانية والطبيعية.

كما شدد على أهمية دور المحافظين الإشرافي في متابعة الأعمال والإشراف على المراكز المرتبطة بهم وسير العمل بها، ومتابعة أداء الأجهزة الحكومية التابعة للمحافظة بما يخدم المواطنين وتحقيق احتياجاتهم.

ودعا سموه إلى بذل المزيد من الجهد لخدمة المواطنين والارتقاء بالعمل بما يحقق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد -حفظهما الله-.