الهلال الأحمر بالرياض يكثف استعداداته لموسم الحج

محمد السعران(صدى):

أكملت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض استعدادتها لمرسم الحج وأجازة عيد الاضحى المبارك من خلال تدعيم المراكز الاسعافية التابعة للمنطقة والتي تخدم الحجاج سالكين الطرق لمكة والتي تمر بمنطقة الرياض، كما استعدت الهيئة لإجازة عيد الاضحى والاحتفالات المصاحبة لها من خلال تدعيم مناطق الاحتفالات التي ستقام سواء في مدينة الرياض او المحافظات التابعة لها.

ويحرص فرع منطقة الرياض على مواكبة الاحداث والفعاليات والانشطة المصاحبة للعيد والتي تقام في الاجازات الرسمية للدولة واجازات الطلاب، حيث تعمل الهيئة على تواجد الفرق الاسعافية في كل مكان لإسعاف اي حالة طارئة لا قدر الله، إضافة إلى تقديم الدورات والمحاضرات التي من شأنها رفع الثقافة الاسعافية لدى المجتمع.

حيث أكد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض عبدالله المريبض على استعداد الهيئة والمراكز الاسعافية للحجاج المتجهين لمكة من خلال مرورهم بمنطقة الرياض وتقديم كافة الخدمات الاسعافية والدعم الكامل في نطاق عمل الهلال الأحمر، وقال ان الهيئة بالمنطقة تواكب كل الاحداث والاحتفالات بمناسبة اجازة عيد الفطر من خلال العمل على مدار الساعة لراحة زوار مدينة الرياض ومحافظاتها من خلال خدمات الاسعاف التي تقدمها الهيئة.