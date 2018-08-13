خادم الحرمين يعزي أمير الكويت وولي عهده في وفاة الشيخة فريحة الصباح

جدة(صدى):

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في وفاة الشيخة فريحة الأحمد الجابر الصباح.

كما بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد في دولة الكويت في وفاة الشيخة فريحة الأحمد الجابر الصباح.

وقال الملك المفدى : ” علمنا بنبأ وفاة أختكم الشيخة فريحة الأحمد الجابر الصباح ـ رحمها الله ـ ، وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة ببالغ التعازي ، وصادق المواساة ، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ، ويسكنها فسيح جناته ، وأن يحفظكم من كل سوء ، إنا لله وإنا إليه راجعون “.