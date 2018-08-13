أسباب تؤدي إلى آلام العظام وطرق علاجها

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

قالت الدكتورة سارة منير أخصائى العلاج الطبيعى ، أن آلام العظام عديدة وتأتى في مناطق مختلفة بالجسم، وللأسف أصبحت منتشرة في وقتنا الحالي بين الكبار والصغار، نتيجة العادات الغذائية الخاطئة التي تؤثر على قوة العظام.

وأكدت سارة ، إنه هناك 6 أسباب تؤدى إلى الشعور بآلام العظام، منها:-

1- الإصابة بمرض الروماتويد والتهاب المفاصل.

2- خشونة المفصل بسبب قلة كمية السائل الذي يحمي المفاصل.

3- التعرض لبعض أنواع الالتهابات الجرثومية.

4- مرض الملوك أي النقرس.

5- التهاب المفاصل وهو أيضًا يعرف بالدار العضلي وهو من الأمراض الروماتيزمية.

6- ترقق العظام وخاصة في وسط الظهر وعنق الفخذ.

وأضافت سارة ، أن التغذية الصحية التي تمنح الجسم جرعات كافية من الكالسيوم وفيتامين د، مع ممارسة الرياضة بشكل يومى، تضمن الحفاظ على قوة وصحة العظام وحمايتها من أي إصابات تسبب آلاما مزعجة.