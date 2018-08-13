أسباب تؤدي إلى آلام العظام وطرق علاجها
قالت الدكتورة سارة منير أخصائى العلاج الطبيعى ، أن آلام العظام عديدة وتأتى في مناطق مختلفة بالجسم، وللأسف أصبحت منتشرة في وقتنا الحالي بين الكبار والصغار، نتيجة العادات الغذائية الخاطئة التي تؤثر على قوة العظام.
وأكدت سارة ، إنه هناك 6 أسباب تؤدى إلى الشعور بآلام العظام، منها:-
1- الإصابة بمرض الروماتويد والتهاب المفاصل.
2- خشونة المفصل بسبب قلة كمية السائل الذي يحمي المفاصل.
3- التعرض لبعض أنواع الالتهابات الجرثومية.
4- مرض الملوك أي النقرس.
5- التهاب المفاصل وهو أيضًا يعرف بالدار العضلي وهو من الأمراض الروماتيزمية.
6- ترقق العظام وخاصة في وسط الظهر وعنق الفخذ.
وأضافت سارة ، أن التغذية الصحية التي تمنح الجسم جرعات كافية من الكالسيوم وفيتامين د، مع ممارسة الرياضة بشكل يومى، تضمن الحفاظ على قوة وصحة العظام وحمايتها من أي إصابات تسبب آلاما مزعجة.
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