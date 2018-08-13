وفاة زعيم ” داعش ” سريريا إثر ضربات جوية في سوريا

دمشق(صدى):

أكدت مصادر اليوم الاثنين، أن زعيم تنظيم ” داعش ” أبو بكر البغدادي مات سريريًا؛ إثر ضربات جوية نفذها السلاح الجوي العراقي في سوريا.

وعن ذلك، أوضحت المصادر أن الاستخبارات أبانت أن طيران القوات الجوية استهدفت في شهر يونيو الماضي، اجتماعًا لقيادات تنظيم ” داعش ” الإرهابي في الأراضي السورية؛ مما أسفر عن مقتل عدد منهم وإصابة آخرين.

وقال المصدر: ” من بين المصابين كان زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي؛ حيث جعلته الإصابة جعلته بحكم الميت سريريًا حيث لا يستطيع ممارسة مهامه ” ، مشيرًا إلى أن خلافات بين قادة التنظيم؛ بسبب المنافسة على خلافة ” البغدادي ” .

يُذكر أن السلاح الجوي العراقي كان قد نفذ عدة هجمات في الأشهر الأخيرة في الأراضي السورية؛ استهدف فيها تجمعات لتنظيم ” داعش ” .