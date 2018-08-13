أمير الشمالية يستقبل رئيس شركة معادن وعد الشمال للفوسفات

محمد السعران(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم, رئيس شركة معادن وعد الشمال للفوسفات المهندس حمد الرشيدي، يرافقه عدد من القيادات في الشركة وطلاب برنامج موهبة أبناء الشمال.

وأشاد سموه في بداية الاستقبال ببرنامج موهبة أبناء الشمال, الذي يستهدف الاستثمار الأمثل في أبناء منطقة الحدود الشمالية بدعم الطلاب الموهوبين من طلاب مدرستي التميز العلمي مدينتي عرعر وطريف, داعياً القائمين على البرنامج إلى تنمية إمكانيات الطلبة المعرفية والشخصية والاجتماعية، واكتشاف مهاراتهم واستعداداتهم الكامنة وتقديم الدعم المناسب لتطويرها وصقلها وفق جدول زمني, ووفق أرقى أساليب التعليم المتبعة وأكثرها تميزاً وجودة بما يزيد تنافسيتهم ويدعم مسيرتهم في دخول الجامعات العريقة في المملكة وخارجها وتعظيم فرصتهم التنافسية المستقبلية.

من جهته أكد رئيس شركة معادن وعد الشمال للفوسفات, أن مبادرات معادن في منطقة الحدود الشمالية تجسد التزام الشركة بمبادئها في المسؤولية الاجتماعية بما يتوافق مع الحراك التنموي الذي تشهده المنطقة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز.