محكمة عراقية تحكم بالإعدام على إرهابي ” داعشي ” ارتكب جرائم عدة في الموصل

بغداد(صدى):

أصدرت محكمة جنايات محافظة نينوى بشمال العراق اليوم حكماً بالإعدام بحق إرهابي ارتكب جرائم عدة, من بينها اغتيال عناصر تابعة للقوات الأمنية.

وافاد مجلس القضاء الأعلى العراقي في بيان صحفي اليوم بإن ” الهيئة الاولى في محكمة جنايات نينوى قضت بالاعدام على شخص أدين بالانتماء لتنظيم ” داعش” الارهابي, وارتكاب أعمال إجرامية, من بينها اغتيال عدد من افراد الشرطة والجيش بأسلحة كاتمة للصوت, وزرع عبوات ناسفة في مناطق باب البيض وقبر البنت والبورصة ووادي حجر في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

وأوضح ان الشخص المذكور ادين باعدام عدد من المدنيين في مناطق متفرقة من مدينة الموصل, بالاضافة إلى المشاركة في هجمات مسلحة ضد القوات الامنية المشتركة .