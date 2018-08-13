بالصور.. شباب يساهمون في رواج بيع مزادات التمور ببريدة

سالم المطيري(صدى):

يبدأ المزاد في واحد من أكبر أسواق العالم المتخصصة بالتمور في مدينة بريدة، التي يرد إليها إنتاج 8 ملايين نخلة متنوعة، هي جملة ما تمتلكه القصيم من نخيل التمر؛ حيث تتعالى أصوات الدلالين على بضاعتهم.

ويشارك إبراهيم الغيث ورفيق دربه سلمان السلوم، مع أكثر من 400 شاب في المزادات؛ فيمال قال: ” عادة المزادات يتحكم بسعرها جودة البضاعة وحضور المشترين، فلا الجودة تكفي، ولا الحضور كافٍ للبيع، فهما عنصران مهمان، كما تصل نسبة الدلال إلى 7 في المئة من قيمة الصفقة، وتختلف من حمولة إلى أخرى. ”

وأوضح أن الوقت الذي يقضيه الدلال مصوتًا على بضاعة قد لا يستغرق دقيقة، وقد يستمر خمس دقائق، وكلما باع الدلال بقيمة أكبر كانت العمولة أكبر، وبالتالي الدلال يهمه أن تباع السلعة بأعلى سعر، وهو حق مفتوح للجميع، لافتًا إلى أن ” السلوم والغيث ” هو اتفاق من شباب كوّنوا هذا العمل الذي اندرج تحته مئات الشباب في عمل موسمي وغير موسمي.

وأكد ” الغيث ” أن أمير القصيم امتدح ما يقدمه ” السلوم والغيث ” خلال زيارته لمهرجان التمور؛ حيث أن العمل يعمل على خدمة الشباب وتأهيلهم عبر أكاديمية مصغرة للتجارة في بيع وشراء التمور، يعمل عليها مجموعة من الخبراء في البيع والشراء.