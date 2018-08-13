بالأسماء.. نقل 378 موظف من وظائف إدارية لتعليمية على المستوى الرابع

نايف السالم(صدى):

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، مبارك العصيمي، ، عن صدور قرار بنقل 378 موظفًا وموظفة من وظائف إدارية إلى وظائف تعليمية على المستوى الرابع، اعتبارًا من تاريخ مباشرتهم العمل بعد صدور هذا القرار .

وعن ذلك، أوضح ” العصيمي ” أن القرار تضمن معاملتهم بموجب المادة 8 من لائحة الوظائف التعليمية المعدلة مدة التجربة من سنة إلى سنتين.

حيث يتم إفادة إدارة العمليات في الموارد البشرية لمن لم يباشر منهم خلال 15 يوماً من إبلاغهم بالقرار، والتأكد من اجتيازهم المقابلة الشخصية وتسليم نتيجة فحص اللياقة الطبية ضمن مسوغات النقل لإدارات التعليم .

كما أبان ” العصيمي ” أنه سيتم توجيههم إلى المدارس وفق الاحتياج، والتأكيد على مديري المدارس برفع مباشرتهم في نظام فارس.

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