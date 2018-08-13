جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تعلن تأجيل الاختبارات للفصل الصيفي

الرياض(صدى):

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن تأجيل الاختبارات للفصل الصيفي لتشمل جميع الكليات للطلاب والطالبات بحيث تكون يومي الثلاثاء والأربعاء 24- 25/ 12/ 1439 هـ .

وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة أحمد بن عبدالعزيز الركبان, أن التأجيل يأتي بعد توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بتقديم إجازة عيد الأضحى المبارك بنهاية دوام الإثنين 2 /12 /1439 هـ لجميع موظفي القطاع الحكومي، مؤكداً حرص ومتابعة معالي مدير الجامعة على تنفيذ الأمر والتوجيه وتوفير متطلبات الراحة لطلاب وطالبات الجامعة في ظل الرعاية الكريمة والاهتمام من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للطلاب والطالبات.