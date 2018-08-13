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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

مصرع وافد آسيوي إثر انحراف مركبته وانقلابها بالباحة

مصرع وافد آسيوي إثر انحراف مركبته وانقلابها بالباحة
إبراهيم الزهراني(صدى):

أوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني أن بلاغاً ورد لغرفة العمليات الهيئة بالمنطقة في تمام الساعة 10:07 صباح اليوم ⁧‫الاثنين‬⁩ ،عن حادث تصادم بمحافظة ⁧‫المخواة بين مركبتين من نوع وانيت .

وقد تم توجيه فرقة إسعافية للموقع ، وعند وصولهم اتضح بوجود اصابه بسيطه ، تم علاجها بالموقع ورفض النقل ، وأيضاً حالة وفاة بالموقع – آسيوي – نتيجة انحراف مركبته وانقلابها بالقرب من ⁧‫منتزه الشوق.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2750 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم 💔

[ عدد التعليقات: 330 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يسترها علينا وعلي الجميع ويكفينا الشرور يااارب

[ عدد التعليقات: 1798 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يرحمه ويغفرله ويصبر اهله يارب

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