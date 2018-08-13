مصرع وافد آسيوي إثر انحراف مركبته وانقلابها بالباحة
أوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني أن بلاغاً ورد لغرفة العمليات الهيئة بالمنطقة في تمام الساعة 10:07 صباح اليوم الاثنين ،عن حادث تصادم بمحافظة المخواة بين مركبتين من نوع وانيت .
وقد تم توجيه فرقة إسعافية للموقع ، وعند وصولهم اتضح بوجود اصابه بسيطه ، تم علاجها بالموقع ورفض النقل ، وأيضاً حالة وفاة بالموقع – آسيوي – نتيجة انحراف مركبته وانقلابها بالقرب من منتزه الشوق.
طلال[ عدد التعليقات: 2750 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم 💔
محمد[ عدد التعليقات: 330 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يسترها علينا وعلي الجميع ويكفينا الشرور يااارب
عمار السويلم[ عدد التعليقات: 1798 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمه ويغفرله ويصبر اهله يارب