مصرع وافد آسيوي إثر انحراف مركبته وانقلابها بالباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

أوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني أن بلاغاً ورد لغرفة العمليات الهيئة بالمنطقة في تمام الساعة 10:07 صباح اليوم ⁧‫الاثنين‬⁩ ،عن حادث تصادم بمحافظة ⁧‫المخواة بين مركبتين من نوع وانيت .

وقد تم توجيه فرقة إسعافية للموقع ، وعند وصولهم اتضح بوجود اصابه بسيطه ، تم علاجها بالموقع ورفض النقل ، وأيضاً حالة وفاة بالموقع – آسيوي – نتيجة انحراف مركبته وانقلابها بالقرب من ⁧‫منتزه الشوق.