قيمة الصفقات العقارية تنخفض إلى 32,2 مليار ريال في الربع الثاني من 2018

نايف السالم(صدى):

انخفضت قيمة الصفقات العقارية التي تمت في الربع الثاني من العام الميلادي الحالي إلى 32,2 مليار ريال، وقد بلغت مبيعات العقار السكني 23,3 مليار ريال و مبيعات العقار التجاري إلى 8,8 مليار ريال، مقارنةً بـ 38,6 مليار ريال خلال الربع الأول من العام 2018. ويلاحظ انخفاض المبيعات عند مقارنتها بقيمة الصفقات العقارية خلال نفس الفترة من العام 2017، حيث بلغت قيمة الصفقات العقارية التي تمت خلال الربع الثاني من العام 2017 إلى 46,8 مليار ريال حسب إحصاءات المؤشر العقاري السعودي.

مبيعات الأراضي كانت الأعلى

تصدرت صفقات الأراضي مبيعات العقار في هذا الربع، حيث بلغت قيمة الصفقات حوالي 30 مليار ريال، تتوزع على الأراضي السكنية والتجارية والزراعية. وقد وصلت قيمة مبيعات الأراضي السكنية إلى 20,3 مليار ريال والأراضي التجارية إلى 8,4 مليار ريال والأراضي الزراعية إلى 1,1 مليار ريال، ومن العوامل التي أثرت على زيادة مبيعات الأراضي برنامج رسوم الأراضي البيضاء الذي فرضته وزارة الإسكان على مُلاك الأراضي في المملكة.

قيمة مبيعات البيوت والفلل والشقق

بلغت قيمة صفقات فلل للبيع 210,9 مليون ريال في مناطق المملكة وكانت منطقة مكة المكرمة هي الأعلى في المبيعات، هذا وقد انخفضت قيمة صفقات الفلل في الرياض إلى 49,6 مليون ريال في الربع الثاني من العام الحالي، وقيمة مبيعات البيوت 155,9 مليون ريال وبالنسبة لمبيعات الشقق، فقد وصلت قيمة صفقات الشقق المباعة إلى 1,5 مليار ريال.

وقد بلغت مبيعات العقارات التجارية كالتالي، وصلت قيمة مبيعات العمائر إلى 22,8 مليون ريال والاستراحات إلى 7,6 مليون ريال والمعارض والمحلات إلى 248,9 مليون ريال والمراكز التجارية إلى 88,3 مليون ريال حسب إحصاءات وزارة العدل السعودية.

ومن المتوقع ارتفاع مبيعات العقار في الربع الثالث والرابع من العام 2018 في ظل انخفاض أسعار العقار في مناطق المملكة، ويمكن للباحثين عن عقار إيجاد أفضل العقارات للبيع بما يتناسب مع جميع فئات المجتمع على موقع إي سمسار.كوم الموقع السعودي الأول الذي يعرض العقارات من مكاتب عقارية مرخصة وشركات تطوير عقاري فقط.