المحكمة العامة بالرياض تلزم زوجا بدفع 40 ألف ريال لطليقته

حمود العنزي(صدى):

ألزمت المحكمة العامة بالرياض، زوجًا بدفع مبلغ 40 ألف ريال لطليقته وهي مقيمة من جنسية عربية، بعد أن رفض تسليم الزوجة قيمة منقولات وأثاث أخذه من بيت الزوجية بعد طلاقها؛ حيث كان قد ساوم الزوجة على أن تدفع له قيمة رسوم الاستقدام والإقامة التي أنفقها عليها منذ زواجه منها، مقابل أن يرد لها قيمة أثاث منزل الزوجية.

وفي السياق نفسه، طلبت طليقة المواطن تسليمها نحو 10 آلاف ريال قيمة التجهيزات الزوجية والأثاث؛ فيما أوضح المستشار القانوني بسفارة بلد المقيمة في الرياض أن الزوج أقر في اتصال هاتفي معه بحق طليقته في قيمة المنقولات والأثاث، وأنه اشترط عليها رد رسوم الاستقدام والإقامة، حتى يدفع لها مستحقاتها.

وأصدر القاضي حكمه على الزوج بناءًا على الأدلة غيابيًا؛ لعدم حضور الزوج للمحكمة وعدم معرفة مكان إقامته وعمله، والذي يقضي بتسليم المدعية مبلغ 40 ألف ريال.