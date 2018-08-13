” بن مساعد ” يصاب بكدمة في يده إثر تعرضه للسرقة بدولة أوروبية

علي القحطاني (صدى):

أعلن الأمير الشاعر عبدالرحمن بن مساعد، رئيس نادي الهلال السابق، أنه تعرض للسرقة بإحدى المدن الأوروبية؛ مما أسفر عن تعرضه للإصابة في يده، محذرًا الجميع من لبس المجوهرات والأشياء الثمينة.

وبالتطرق لتفاصيل ما حدث، أوضح ” بن مساعد ” أنه خلال سيره بإحدى المدن الأوروبية، قام شخص باعتراض طريقه وامسك يده وجذب الساعة منها بقوة؛ ما أصابه بكدمة في اليد.

وأشار إلى أن ” السارق ” هرب بعدها على دراجة نارية كان يقودها شريكه، مبينًا أن عمليات السرقة التي تتم بهذه الطريقة أصبحت تشكل ظاهرة وبدأت تنتشر مؤخرًا في بعض المدن بأوروبا، مستهدفة السياح العرب.