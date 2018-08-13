يحملون زادهم و ” أكفانهم ” .. كيف كان الحج قديما؟

نايف السالم(صدى):

” الذاهب للحج مفقود والعائد منه مولود ” .. كلمات كان يودع الناس بها ذويهم من الحجاج قديمًا، نظرًا للمخاطر المتعددة التي كان يتعرض لها الحجاج منذ سنوات طويلة قبل تأسيس المملكة واستتباب الأمن، مما كان يهدد حياتهم.

وكان الحجاج حينها لا يتحركون إلا في جماعات، ويسافرون وهم يحملون زادهم وأكفانهم، فضلًا عن حملهم للسلاح للدفاع عن أنفسهم ضد قطاع الطرق والحيوانات المفترسة.

ولم تتوقف مخاطر الحج قديمًا قبل العهد السعودي وتوحيد المملكة على ذلك فقط، بل امتد لمخاطر داخل الحرم ذاته والمشاعر المقدسة، فالكثيرين كانوا يتوفوا قبل وصولهم إلى الأراضي المقدسة أو حتى بعد وصولهم، فكان السلب والنهب في الطرق يهدد قوافل الحجاج.

وكانت الجزيرة العربية قديمًا مقسمة إلى ” إمارات ومشايخ ” تعمها الفوضى، وتتحكم فيها العصابات وقطاع الطرق، مما أدى لانتشار الفوضى وانعدام الأمن، حتى وصل السلب والنهب للمشاعر المقدسة.

علاوة على ذلك، كان يتعرض الحجاج في الماضي لمخاطر الظروف الطبيعية من أمطار وسيول، نظرًا لعدم تجهيز الطرق، وقلة محطات الراحة والاستجمام، فضلًا عن التعب والمشقة والأمراض التي تفتك بالحجاج أثناء رحلتهم.

وبعد دخول الملك عبدالعزيز – رحمه الله – مكة المكرمة، سعى لبسط الأمن وتأمين طرق الحجاج، فكانت قوافل الحجاج من جدة إلى مكة “خيطًا غير منقطع ” ، وكانت الجمال تسير في قوافل، وهي تحمل شتى البضائع.