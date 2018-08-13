الكشف عن ” ميتسوبيشي لانسر كروس أوفر ” في صور تخيليّة

لندن(صدى):

ميتسوبيشي تعمل على إجراء تغييرات جذرية في منتجاتها بعد ضمّها إلى تحالف رينو-نيسان، ذلك يتضمنه إطلاق سيارات SUV وكروس أوفر تنافس بها بالأسواق مع ابتعاد المستهلكين عن قطاع السيدان.

ذلك يتضمنه لانسر، وحسب تريفور مان رئيس عمليات الشركة، فإنه من السهل تحويلها إلى كروس أوفر مع عدم الإخلال بحمضها النووي، أي أنها ستكون صغيرة نسبيا وتحمل لمسة رياضية.

والآن قام الفنان تيجران لالايان بإنشاء صور بالفوتوشوب تتخيّل لانسر كروس أوفر كوبيه اختبارية، وهي مما نرى لا تتشارك كثيرا من التفاصيل مع السيدان، يستثنى من ذلك الشبكة الأمامية النحيلة، مع تصميم حاد إجمالا مستوحى من إي إيفولوشن الاختبارية.

المصابيح الأمامية مستقبلية تذكرنا بكاديلاك XT4، كما أن إضاءة LED متدرّجة الشكل، في حين أن الخلفية أكثر تميزا بمصابيح حادّة مع مشتت هواء صغير.

أنشأ لالايان أيضا نسخة رالي للسيارة والتي تذكرنا بجذور ميتسوبيشي مع مصدّات هجومية، مصابيح ضباب، مشتت هواء خلفي كبير، وهي بلا شك سيارة سيسعدنا تحولها إلى واقع.

تماما مثل إي إيفولوشن التي كانت تستخدم 3 محركات كهربائية، يتخيّل الفنان بأن لانسر كروس أوفر الاختبارية ستتحول إلى سيارة كهربائية، حالها حال أي سيارة مستقبلية الآن.

الجدير بالذكر أن ميتسوبيشي لانسر توقف إنتاجها مؤخرا، وحاليا ليست هنالك أية معلومات حول موعد إعادة طرحها ككروس أوفر بالأسواق.