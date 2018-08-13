بالفيديو.. اشتباكات بين قوات سعودية والحوثيين في صعدة
كشف تقرير متلفز، اليوم الاثنين، عن وقوع اشتباكات بين قوات سعودية، ومليشيا الحوثي الإيرانية في صعدة اليمنية؛ حيث كانت عناصر المليشيا تستهدف قوات الجيش اليمني.
وفي السياق نفسه، لقي 56 عنصرًا من الحوثيين مصرعهم فيما أصيب العشرات الآخرين في مواجهات مع قوات الجيش اليمني والمقاومة الشرعية، بمحافظة الحديدة.
ومن الجدير بالذكر، إنه يستكمل الجيش اليمني لليوم الثاني تضييق الخناق على مركز مديرية الدريهمي؛ لتطهيره من ميليشيات الحوثي الإيرانية التي انهارت سريعًا تحت وطأة العمليات.
غليص ولد رماح[ عدد التعليقات: 190 ] نشر منذ 2 ساعتين
انتم تحاربون ايران
طلال[ عدد التعليقات: 2750 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله ينصركم ويقويكم ويحميكم يااارب من كل شر
محمد[ عدد التعليقات: 330 ] نشر منذ 2 ساعتين
اضربوا بايدي من حديد كفووو