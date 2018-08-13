بالفيديو.. اشتباكات بين قوات سعودية والحوثيين في صعدة

فهمي محمد(صدى):

كشف تقرير متلفز، اليوم الاثنين، عن وقوع اشتباكات بين قوات سعودية، ومليشيا الحوثي الإيرانية في صعدة اليمنية؛ حيث كانت عناصر المليشيا تستهدف قوات الجيش اليمني.

وفي السياق نفسه، لقي 56 عنصرًا من الحوثيين مصرعهم فيما أصيب العشرات الآخرين في مواجهات مع قوات الجيش اليمني والمقاومة الشرعية، بمحافظة الحديدة.

ومن الجدير بالذكر، إنه يستكمل الجيش اليمني لليوم الثاني تضييق الخناق على مركز مديرية الدريهمي؛ لتطهيره من ميليشيات الحوثي الإيرانية التي انهارت سريعًا تحت وطأة العمليات.