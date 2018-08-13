فرق الهلال الأحمر تشارك في تدريب فرضي على حريق وانهيار مبنى في العاصمة المقدسة

محمد السعران(صدى):

شاركت هيئة الهلال الأحمر السعودي أمس الأحد في فرضية للتدريب على التعامل مع الكوارث في العاصمة المقدسة ممثلة في سيناريو حريق مع سقوط جزئي لمبنى، بالتعاون مع المديرية العامة للدفاع المدني، وذلك ضمن خطة الهيئة للتدريب على التعامل مع الطوارئ أثناء موسم الحج.

وشاركت 24 فرقة إسعافية و4 فرق أخرى للتدخل السريع من الهلال الأحمر في عملية فرز ونقل الحالات الإسعافية بموقع الحادث، وذلك فقا لنظام إدارة الحدث والقيام بالأدوار المنوطة حسب الخطة الوطنية للتعامل مع الكوارث.

ويهدف التمرين الفرضي لرفع درجة استعداد الفرق الإسعافية لهيئة الهلال الأحمر وكذلك فرق الدفاع المدني والجهات المشاركة في الحج لأي طارئ ومعرفة الإيجابيات والتأكيد عليها وتلافي السلبيات، في ظل الاستعدادت المكثفة التي تجريها الهيئة تزامنا مع موسم الحج.

وتقوم الهيئة بإجراء الفرضيات التدريبية بصفة دورية لكونها تمثل جزءا من خطط وأعمال الهيئة بهدف رفع درجة الجاهزية لدى الفرق الإسعافية، والوقوف بصفة مستمرة على الاستعدادات للتعامل مع الكوارث والأزمات، والتحديث المستمر لخطط وبرامج إدارة الكوارث الداخلية والخارجية وفق أحدث المعايير والتطبيقات المحلية والعالمية.