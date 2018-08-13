أولياء دم يستجيبون لشفاعة أمير القصيم ويتنازلون عن القصاص

بريدة(صدى):

قبل أيام من القصاص، تنازل أولياء دم مجني عليه عن القصاص، واستجابوا لشفاعة أمير القصيم ورئيس لجنة إصلاح ذات البين ” عفو ” ، الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، وعفوا عن الجاني، بعد أن قبلوا الشفاعة، وتنازلوا عن القصاص لوجه الله تعالى.

واستقبل أمير القصيم أولياء دم المجني عليه، اليوم الاثنين، في مكتبه بديوان إمارة المنطقة، وذلك بحضور المشرف العام على لجنة إصلاح ذات البين ” عفو ” ، رئيس المحكمة العامة بمدينة بريدة إبراهيم الحسني.

وشهد اللقاء، ترحيب أمير منطقة القصيم بهم، وإشادته بهذه المبادرة منهم بالتنازل عن القصاص لوجه الله، مؤكدًا أن العفو عند المقدرة من أخلاق أهل الإسلام، ومن عزائم الأمور.

ووجه الأمير الشكر لأولياء الدم على تنازلهم، مبينًا أنهم يضربون مثلًا عظيمًا في نشر خلق العفو والتسامح، مشيرًا إلى أن ما نراه اليوم من تآلف وتوادٍّ وتأخٍ، هو ما تسعى إليه الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله.