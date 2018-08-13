أول تعليق لشاكيرا عن اعتزال زوجها لكرة القدم دوليا
خرجت الفنانة العالمية شاكيرا عن صمتها، وعلّقت على قرار زوجها غيرارد بيكيه باعتزاله رسميا لعب كرة القدم دوليا، مع المنتخب الإسباني.
ونشرت شاكيرا صورة لزوجها عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّقت عليها قائلة : ” الانتهاء من المرحلة الرائعة التي ستبقى دائماً في قولبنا جميعا، عندما رأيته سعيداً عندما حقق بطولة كأس العالم 2010 كانت هي اللحظة الأفضل في حياتي ” .
الجدير ذكره ان شاكيرا احيت مؤخرا حفلا غنائيا ناجحا في مدينة نيويورك.
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