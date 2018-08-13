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أول تعليق لشاكيرا عن اعتزال زوجها لكرة القدم دوليا

أول تعليق لشاكيرا عن اعتزال زوجها لكرة القدم دوليا
أماني الغامدي(صدى):

خرجت الفنانة العالمية شاكيرا​ عن صمتها، وعلّقت على قرار زوجها ​غيرارد بيكيه​ باعتزاله رسميا لعب كرة القدم دوليا، مع المنتخب الإسباني.

ونشرت شاكيرا صورة لزوجها عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّقت عليها قائلة : ” الانتهاء من المرحلة الرائعة التي ستبقى دائماً في قولبنا جميعا، عندما رأيته سعيداً عندما حقق بطولة كأس العالم 2010 كانت هي اللحظة الأفضل في حياتي ” .

الجدير ذكره ان شاكيرا احيت مؤخرا حفلا غنائيا ناجحا في مدينة نيويورك.


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