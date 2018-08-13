الدوري الإنجليزي.. ويبقى الحال كما هو عليه

ماجد محمد(صدى):

حافظ الدوري الإنجليزي على الوضع الذي كان به الموسم الماضي؛ حيث فازت كل الفرق التي احتلت أول 5 مراكز الموسم الماضي، ومعظم الانتصارات كانت سهلة، ولم يحقق أي فريق صاعد من الدرجة الثانية الانتصار.

وتدحض بداية الدوري التوقعات باقتناص ليستر سيتي اللقب هذا الموسم؛ فيما لو لم يكن آرسنال وجد نفسه في مواجهة مانشستر سيتي، في مباراته الأولى تحت قيادة المدرب الجديد أوناي إيمري لربما حققت كل هذه الفرق الانتصارات في الجولة الافتتاحية.

ويعد العزاء بالنسبة لفرق دوري الدرجة الثانية السابقة الخاسرة، هو ضمان الحصول على حوالي 100 مليون جنيه إسترليني مقابل اللعب لموسم واحد في دوري الأضواء.