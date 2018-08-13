” سيدة ” عن طلب الخلع من زوجها: يجبرني على فعل الحرام

القاهرة(صدى):

توجهت سيدة مصرية إلى محكمه الأسرة بمصر الجديدة، وقامت برفع دعوى خلع ضد زوجها؛ معللة ذلك بأنه كان يجبرها على فعل ” الحرام ” طوال أشهر زواجهما.

وبالتطرق للتفاصيل، قالت ” السيدة ” : ” بعد أن انتهت مراسم الفرح وانتقلت إلى البيت تفاجأت بطلبات غريبة من زوجي لم أكن أتوقعها، ولم أكن على درايه كافيه بالدين، إلا أنني لجأت إلى بعض الشيوخ وأكدوا لي أن طلبات زوجي محرمة ” .

وتستكمل ” السيدة ” قصتها: ” شعرت بالنفور من زوجي وبدأت فى الابتعاد عنه، فكنت اشغل نفسي بأي أمور منزليه أثناء وجودي معه؛ خوفًا منه ومن طلباته ” .

وتابعت: ” في أحد الأيام، طلب مني التوجه لأحد مراكز التجميل؛ لرسم الحنة على جسدي لكني رفضت وتعدى عليا بالضرب المبرح؛ لذا توجهت إلى منزل أسرتي وأخبرت والدي عما عانيته طوال فترة بقائي مع زوجي ” .

ورفض ” الزوج ” التحدث أو التفاهم مه والد زوجته؛ لذا توجهت ” الزوجة ” لمحكمة الأسرة بمصر الجديدة لتحريك قضية خلع ضد زوجها.