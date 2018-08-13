آلية اختبارات يوم غد بجامعة الملك سعود

نايف السالم(صدى):

كشفت جامعة الملك السعود، إشارةً إلى التوجيه الملكي الكريم القاضي بتقديم إجازة عيد الأضحى المبارك لتبدأ بنهاية دوام يوم الإثنين ٢ / ١٢ / ١٤٣٩هـ، فإنه سيتم رصد تقدير ” بد ” ” اختبار بديل ” للطلاب والطالبات الذين لن يحضروا للاختبارات النهائية يوم الثلاثاء ٣ / ١٢ / ١٤٣٩هـ.

وأشارت الجامعة إلى أنه سيتم عقد اختبار بديل لهم في مدة لا تتجاوز نهاية الفصل الدراسي الأول 1439 / 1440هـ، وذلك وفقًا لما جاء في القاعدة التنفيذية للمادة الثانية عشرة من لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية.

وتابعت: ” وحرصًا من الجامعة في نفس الوقت على خدمة طلاب وطالبات الجامعة ورغبة بعضهم بإنهاء اختباراتهم في مواعيدها، وعدم الإخلال بحجوزات السفر الخاصة بهم وبأعضاء هيئة التدريس أثناء الإجازة، فسيتاح للكليات عقد الاختبارات النهائية يوم الثلاثاء 3 / 12 /1439هـ في مواعيدها المعلنة سابقًا. “