جامعة جدة تستقطب خريجي برنامج خادم الحرمين للابتعاث الخارجي

جدة(صدى):

أعلنت جامعة جدة عن رغبتها في استقطاب خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، لشغل بعض وظائف التخصصات الأكاديمية الشاغرة والمشغولة لديها بمتعاقدين بأعضاء من هيئة التدريس بمسمى ” أستاذ مساعد ” لجميع قطاعات الجامعة من السعوديين والسعوديات، وفقاً لتخصصات هيكلتها الجديدة.

وأفاد معالي مدير الجامعة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان، أن الجامعة قامت بعملية هيكلة لتخصصاتها الأكاديمية بما يوائم متطلبات رؤية المملكة 2030م، وتسعى للمساهمة بشكل فاعل في توفير الفرص الوظيفية الملائمة لأبناء الوطن من خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي للعمل كأعضاء هيئة تدريس في الجامعة بعد عودتهم من رحلة الابتعاث وفقا لتخصصات تلك الهيكلة ، مشيرا إلى أن توظيف خريجي البرنامج يشكل هدفا استراتيجيا للجامعة خلال الفترة القادمة والتي تسعى من خلاله لتعزيز الفرص الوظيفية أمام الخريجين من المبتعثين والمبتعثات.

بين أن الشروط تتمثل في أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه عن طريق برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وحديث التخرج أو من المتوقع تخرجهم خلال العام 2018م، وأن لا يقل تقدير المتقدم في مرحلة البكالوريوس عن جيد جداً للتخصصات النظرية، ولا يقل عن جيد للتخصصات العملية، وأن يكون امتداد التخصص في التخصصات الطبيعية والصحية بكافة مراحل الدراسة بكالوريوس ” ماجستير, دكتوراه ” ، وامتداد التخصص في التخصصات الإدارية والإنسانية والاجتماعية بمرحلتي ” الماجستير, الدكتوراه ” ، والنشر العلمي الحد الأدنى بحث واحد.

وأضاف الدكتور الحميدان أن من بين الشروط أن يكون نظام الدراسة للمراحل الثلاث بكالوريوس ” ماجستير, دكتوراه ” عن طريق التفرغ التام والانتظام الكلي “التعليم الاعتيادي”، وأن لا يكون المتقدم على رأس وظيفية حكومية في الوقت الحالي، وأن لا يزيد عمره عن 45 سنة، والمفاضلة وفق معايير الجامعة المعتمدة، لافتاً إلى أن التقديم على هذه التخصصات سيكون اعتبارا من يوم الخميس الــ 18 من شهر ذي الحجة الحالي، ويستمر حتى يوم الأربعاء الـ29 من شهر محرم العام القادم، وذلك من خلال موقع الجامعة الالكتروني هنا.