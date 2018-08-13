إعادة النظر لبرفيسور عيون باكستاني قبل أداء فريضة الحج بمدينة الملك عبدالله الطبية

حسين العلي(صدى):

تمكن فريق طبي بمركز صحة العين بمدينة الملك عبد الله الطبية بالعاصمة المقدسة من إعادة النظر لبرفيسور عيون باكستاني كاد أن يفقد بصرة بسبب انفصال الشبكية.

وكان الحاج الباكستاني قدم لإداء شعيرة الحج قبل أن يتعرض لانفصال في الشبكية بالعين بسبب ضعف شديد في حده البصر الأمر الذي يتطلب تدخل جراحي عاجل قبل فقدان البصر.

وبفضل الله ثم التنسيق السريع بين الجهات الطبية التابع لوزارة الصحة بالتنسيق لنقل الحالة للمدينة الطبية وإجراء العملية للحاج من فريق طبي متخصص .

وأكد البرفيسور ذو الفقار علي، سعادته بالخدمات الطبية المقدمة لها مقدماً شكره للفريق الطبي وجميع الأجهزة الطبية التي شاركت في إجراء العملية في وقت قياسي قبل فقدانه نعمة البصر، موضحاً أن هذا النوع من العمليات يكلف مبالغ طائلة.