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  3. ضبط ثلاثيني بحوزته حبوب مخدرة وسلاح ناري بالأفلاج
  • نشر : منذ 48 دقيقة
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  • حوادث

ضبط ثلاثيني بحوزته حبوب مخدرة وسلاح ناري بالأفلاج

ضبط ثلاثيني بحوزته حبوب مخدرة وسلاح ناري بالأفلاج
الأفلاج(صدى):

تمكن مركز الضبط الأمني في محافظة الأفلاج، اليوم، من ضبط مواطن بحوزته حبوب مخدرة وسلاح ناري ومسكر .

وفي التفاصيل، استوقف رجال الأمن بمركز الضبط الأمني بالأفلاج ” نقطة التفتيش ” اليوم الأحد مركبة من نوع هونداي قودها مواطن في العقد الثالث من عمره بعد الاشتباه فيها ، وبتفتيشها عثر بداخلها على سلاح ناري من نوع مسدس و85 حبة مخدرة ومسكر ” عرق ” .

وتم تحرير محضر بالواقعة وتسليم المواطن والمضبوطات للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2740 ] نشر منذ 46 دقيقة

حسبي الله ونعم الوكيل في كل مجرم مؤذي بالبلاد يارب

[ عدد التعليقات: 321 ] نشر منذ 45 دقيقة

الله يحفظ شبابنا من الفتن وكل شر يارب 🙌

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