ضبط ثلاثيني بحوزته حبوب مخدرة وسلاح ناري بالأفلاج

الأفلاج(صدى):

تمكن مركز الضبط الأمني في محافظة الأفلاج، اليوم، من ضبط مواطن بحوزته حبوب مخدرة وسلاح ناري ومسكر .

وفي التفاصيل، استوقف رجال الأمن بمركز الضبط الأمني بالأفلاج ” نقطة التفتيش ” اليوم الأحد مركبة من نوع هونداي قودها مواطن في العقد الثالث من عمره بعد الاشتباه فيها ، وبتفتيشها عثر بداخلها على سلاح ناري من نوع مسدس و85 حبة مخدرة ومسكر ” عرق ” .

وتم تحرير محضر بالواقعة وتسليم المواطن والمضبوطات للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة.