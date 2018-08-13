ضبط ثلاثيني بحوزته حبوب مخدرة وسلاح ناري بالأفلاج
تمكن مركز الضبط الأمني في محافظة الأفلاج، اليوم، من ضبط مواطن بحوزته حبوب مخدرة وسلاح ناري ومسكر .
وفي التفاصيل، استوقف رجال الأمن بمركز الضبط الأمني بالأفلاج ” نقطة التفتيش ” اليوم الأحد مركبة من نوع هونداي قودها مواطن في العقد الثالث من عمره بعد الاشتباه فيها ، وبتفتيشها عثر بداخلها على سلاح ناري من نوع مسدس و85 حبة مخدرة ومسكر ” عرق ” .
وتم تحرير محضر بالواقعة وتسليم المواطن والمضبوطات للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة.
طلال[ عدد التعليقات: 2740 ] نشر منذ 46 دقيقة
حسبي الله ونعم الوكيل في كل مجرم مؤذي بالبلاد يارب
محمد[ عدد التعليقات: 321 ] نشر منذ 45 دقيقة
الله يحفظ شبابنا من الفتن وكل شر يارب 🙌