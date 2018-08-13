” الجوازات ” تكشف عن أوقات العمل خلال عيد الأضحى
كشفت المديرية العامة للجوازات، اليوم الاثنين، عن أوقات العمل الخاصة بها خلال إجازة عيد الأضحى.
وأوضحت ” الجوازات ” أن الخدمة للحالات الطارئة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك من الساعة 7:30 صباحًا حتى الساعة 2:30 ظهرًا، ما عدا الإجازة الأسبوعية ويوم العيد في جميع إدارات الجوازات والمناطق والمحافظات والمكاتب الموضحة أسفله.
طلال[ عدد التعليقات: 2740 ] نشر منذ 51 دقيقة
كل عام والجميع بخير اللهم امين 🌼🌼🌼
محمد[ عدد التعليقات: 321 ] نشر منذ 37 دقيقة
جزاكم الله خيرا على جهودكم الرائعة
عمار السويلم[ عدد التعليقات: 1795 ] نشر منذ 36 دقيقة
عيد مبارك وسعيد للكل باذن الله تعالى ♥️🙌