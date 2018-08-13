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” الجوازات ” تكشف عن أوقات العمل خلال عيد الأضحى

” الجوازات ” تكشف عن أوقات العمل خلال عيد الأضحى
علي القحطاني(صدى):

كشفت المديرية العامة للجوازات، اليوم الاثنين، عن أوقات العمل الخاصة بها خلال إجازة عيد الأضحى.

وأوضحت ” الجوازات ” أن الخدمة للحالات الطارئة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك من الساعة 7:30 صباحًا حتى الساعة 2:30 ظهرًا، ما عدا الإجازة الأسبوعية ويوم العيد في جميع إدارات الجوازات والمناطق والمحافظات والمكاتب الموضحة أسفله.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2740 ] نشر منذ 51 دقيقة

كل عام والجميع بخير اللهم امين 🌼🌼🌼

[ عدد التعليقات: 321 ] نشر منذ 37 دقيقة

جزاكم الله خيرا على جهودكم الرائعة

[ عدد التعليقات: 1795 ] نشر منذ 36 دقيقة

عيد مبارك وسعيد للكل باذن الله تعالى ⁦♥️⁩🙌

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