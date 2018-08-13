” الجوازات ” تكشف عن أوقات العمل خلال عيد الأضحى

علي القحطاني(صدى):

كشفت المديرية العامة للجوازات، اليوم الاثنين، عن أوقات العمل الخاصة بها خلال إجازة عيد الأضحى.

وأوضحت ” الجوازات ” أن الخدمة للحالات الطارئة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك من الساعة 7:30 صباحًا حتى الساعة 2:30 ظهرًا، ما عدا الإجازة الأسبوعية ويوم العيد في جميع إدارات الجوازات والمناطق والمحافظات والمكاتب الموضحة أسفله.