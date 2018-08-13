بالفيديو.. ” عروس ” تتحدى الطقس وتعقد زفافها وسط الأمطار الموسمية

مانيلا(صدى):

قامت ” عروس ” فلبينية بتحدي ظروف الطقس؛ وأصرت على عقد زفافها في يوم ممطر بشدة؛ حيث حضرت إلى الكنيسة بفستان زفاف طويل وسط المياه التي غمرت المكان.

حيث رفضت أغلب السيارات أن تقل العروس في الجو الماطر؛ لذا لجأت العروس إلى ركوب القارب حتى تصل إلى الكنيسة.

ووثقت إحدى مقاطع الفيديو التي تم التقاطها خلال الزفاف، لحظة حضور ” العروس ” إلى الكنيسة وسط المياه التي غمرتها جراء الأمطار الموسمية.

وفي هذا السياق، قالت ” العروس ” : ” لا شيء يوقفني حتى إن كانت ثمة فيضانات أو أمطار، الإنسان يتزوج مرة واحدة فقط، فهل له أن يقوم بالتأجيل؟، لقد تزوجت بالإنسان الذي أحببته، وعلى الرغم من الفستان تبلل جراء الأمطار إلا أنني شعرت بأنني أمشي فوق البساط الأحمر من سعادتي ” .