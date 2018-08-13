الخميس.. ديجانيني تفاريس يصل جدة

طلال الغامدي(صدى):

أكدت مصادر، أنه يصل المهاجم ديجانيني تفاريس، محترف نادي الأهلي، إلى جدة، الخميس المقبل، وذلك بعد إنهاء إدارة النادي إجراءات تأشيرات الدخول له ولعائلته.

وكشفت المصادر، سبب غياب ” تفاريس ” عن الأهلي مؤكدًا أن كل ما في الأمر أن المهاجم ديجانيني طلب عند التعاقد معه فترة نقاهة لمدة أسبوع أو أكثر للراحة، كونه قادمًا من الدوري المكسيكي الذي كانت مبارياته مستمرة في ذلك الوقت.

وأشارت إلى أنه تم رفض طلب اللاعب؛ فيما أن بعد انتظامه في التدريبات وقبل نهاية المعسكر طلب من إدارة ناديه العودة للمكسيك لإنهاء جميع ارتباطاته الخاصة، واصطحاب عائلته معه للقدوم للمملكة وغادر بعد موافقة الجهاز الفني.