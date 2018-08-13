مقتل عائلة بالكامل بسبب ” السحر الأسود “
أقدم شخص يدعى ” أنيش ” في ولاية كيرلا الهندية، على قتل عائلة مكونة من 4 أشخاص، ودفنهم في فناء منزلهم، وذلك بسبب ” السحر الأسود ” .
وتمكنت الشرطة الهندية من العثور على جثث الضحايا، وهم: كانات 25 عامًا، وزوجته سوشيلا 50 عامًا، وابنتهما آرشا 21 عامًا، وأرجون 18 عامًا؛ فيما اتضح أن ” كانات ” وأنيش كانا يمارسان السحر الأسود معا لعدة سنوات.
وقرر ” أنيش ” بعدها أن يعمل في السحر لوحده وافتتاح مكانه الخاص بذلك، لكنه لم ينجح ظانًا أن ” كانات ” سرق قدراته السحرية؛ فقرر التخلص منه وعائلته ظنًا منه أن بذلك سيستعيد قدراته.
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 2100 ] نشر منذ 51 دقيقة
حسبنا الله ونعم الوكيل
إنا لله وإنا إليه راجعون
استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم
ولاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
أبو صالح[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 12 دقيقة
كيف الزوج عمره 25 سنة وعنده ولد عمره 21 وبنت عمرها 18 سنة ؟؟؟
أبو مها[ عدد التعليقات: 185 ] نشر منذ 3 دقائق
خطأ ياأخ ابو صالح اكيد المقصود52سنة