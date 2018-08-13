مقتل عائلة بالكامل بسبب ” السحر الأسود “

نيودلهي(صدى):

أقدم شخص يدعى ” أنيش ” في ولاية كيرلا الهندية، على قتل عائلة مكونة من 4 أشخاص، ودفنهم في فناء منزلهم، وذلك بسبب ” السحر الأسود ” .

وتمكنت الشرطة الهندية من العثور على جثث الضحايا، وهم: كانات 25 عامًا، وزوجته سوشيلا 50 عامًا، وابنتهما آرشا 21 عامًا، وأرجون 18 عامًا؛ فيما اتضح أن ” كانات ” وأنيش كانا يمارسان السحر الأسود معا لعدة سنوات.

وقرر ” أنيش ” بعدها أن يعمل في السحر لوحده وافتتاح مكانه الخاص بذلك، لكنه لم ينجح ظانًا أن ” كانات ” سرق قدراته السحرية؛ فقرر التخلص منه وعائلته ظنًا منه أن بذلك سيستعيد قدراته.